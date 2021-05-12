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Умер оперный певец Владимир Редькин. Он был солистом Большого театра

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:37

Народный артист России, оперный певец Владимир Редькин скончался в возрасте 65 лет. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-атташе Большого театра Катерину Новикову.

Редькин был солистом ГАБТ с 1986 по 2016 год. Знаменитый баритон также выступал на сценах Венской оперы, Линкольн-центра в Нью-Йорке, миланского театра Ла Скала. Он гастролировал в Великобритании, Чили, Испании, Франции, Германии, Израиле и других странах.

Среди его партий были роли графа Альмавивы в «Свадьбе Фигаро», Евгения Онегина и Риголетто в одноименных постановках, Энрико в «Лючии ди Ламмермур», Роберта в «Иоланте», Сильвио в «Паяцах».

С 2002 году Редькин не только выступал, но и преподавал в Российской академии музыки имени Гнесиных. В этом учебном заведении состоится прощание с артистом. Оно начнется в субботу, 15 мая, в 10.00.

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