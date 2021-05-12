США стали крупнейшим в мире покупателем российского мороженого

В США в 2021 году стали привозить почти в четыре раза (3,7) больше российского мороженого, чем годом ранее. Благодаря этому Штаты стали крупнейшим в мире покупателем этого товара. Об этом сообщил РБК со ссылкой на центр «Агроэкспорт».

В первом квартале 2021 года США закупили 1900 тонн мороженого стоимостью 4,7 млн долларов. Китай за три месяца потратил на российское лакомство 2,6 млн (986 тонн). Также среди ключевых импортеров мороженого из России — Казахстан (576 тонн), Монголия (559 тонн) и Украина (260 тонн).

Самое популярное мороженое за рубежом — стаканчик. Его иностранцы называют «русский стаканчик», отметил гендиректор Кореновского молочно-консервного комбината Игорь Московцев. Также успехом пользуются «Лакомка» и рожки.

По словам Московцева, поставки в США в начале 2021 года выросли вдвое. Особенно любят российскую продукцию в южных штатах, например во Флориде или Калифорнии. «Наше мороженое выигрывает по качеству», — считает руководитель комбината.

В 2020 году в России произвели 451 тыс. тонн мороженого — это на 8% больше, чем в 2019 году. При этом экспорт мороженого за границу растет стабильно в течение последних пяти лет: он увеличился вдвое с 13 тыс. тонн в 2015 году до 26 тыс. тонн в 2020 году.

Россия считается одним из топ-20 мировых поставщиков мороженого, ее доля на рынке в 2019 году составляла 1,2%. Российские десерты экспортируют в 35 стран, в том числе в Израиль, Германию, Грузию, Болгарию, Азербайджан и Армению.