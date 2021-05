На «Дикой мяте» выступят проект «Мимо Вселенной» и берлинский артист Дима Бамберг

Фестиваль «Дикая мята» продолжает рассказывать о своих участниках. Среди них будут проект «Мимо Вселенной» и берлинский артист Дима Бамберг. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятия.

«Мимо Вселенной» — это сайд-проект солиста и лидера группы «Нервы» Жени Мильковского, ставший известным благодаря треку «Подоконник» и альбому «Три сотни дней». А Дима Бамберг — это музыкант и художник, начавший как рэп-исполнитель и сейчас работающий с рок-бендом.

Помимо них, на сцену «Дикой мяты» выйдут Иван Дорн, Mgzavrebi, Aurora, Гарик Сукачев, «Кино», Green Grey, The Hatters, «Аукцыон», Ren, Tequilajazzz, Алена Швец, Tesla Boy, «Аигел», Zoloto, Alice Merton и «Дайте танк (!)».

Также среди участников фестиваля заявлены «Аффинаж», Idiot, La Chica, The Big Push, Drummatix, N.O.H.A., Nizkiz, Mongooz and the Magnet, Билли Новик, Zero People, «Сансара», Маяк, «Трипинадва», «Космонавтов нет», «Кис-кис» и «Папин олимпос».

С полным составом музыкантов, которые приедут на «Дикую мяту», можно ознакомиться на сайте. Фестиваль пройдет с 18 по 20 июня в Тульской области, рядом с селом Бунырево. Билеты продаются здесь.