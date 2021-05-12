Uniqlo и Школа дизайна ВШЭ устроят день осознанного потребления

Uniqlo и Школа дизайна ВШЭ в четвертый раз проведут день осознанного потребления. Мероприятие пройдет 15 мая в Мультимедиа-арт-музее в рамках музейной ночи.

Студенты представят проект, посвященный новой жизни старых вещей как важнейшему аспекту осознанной моды. В их работах использованная одежда Uniqlo, не подошедшая для дальнейших благотворительных целей, обретает новую жизнь через креативное видение.