Uniqlo и Школа дизайна ВШЭ устроят день осознанного потребления

Uniqlo и Школа дизайна ВШЭ в четвертый раз проведут день осознанного потребления. Мероприятие пройдет 15 мая в Мультимедиа-арт-музее в рамках музейной ночи.
Студенты представят проект, посвященный новой жизни старых вещей как важнейшему аспекту осознанной моды. В их работах использованная одежда Uniqlo, не подошедшая для дальнейших благотворительных целей, обретает новую жизнь через креативное видение.
Гости Recycle Day смогут проголосовать за понравившиеся работы на сайте. Авторы трех победивших произведений получат награды.
А еще на мероприятии будут паблик-токи с экспертами. Валерия Cидорова из проекта Sobirator расскажет о циклической экономике и принципах 3R (reduce — reuse — recycle), а стилист и телеведущий Алексей Сухарев объяснит, что такое осознанная мода и как ей следовать.
Мероприятие начнется в 12.00, первая дискуссия — в 15.00, вторая — еще через час. Вход на мероприятие свободный, для посещения паблик-токов нужно зарегистрироваться (раз, два). Дополнительные подробности — здесь.