Издатель словарей выставил на продажу определение аббревиатуры NFT как NFT

Пока стоимость гифки с книгой и определением NFT достигла 21 тыс. долларов. Торги закончатся 15 мая, а все средства переведут на счет образовательной некоммерческой организации Teach for All.

Определение NFT авторы идеи сформулировали так: «Уникальный цифровой идентификатор, который нельзя скопировать, заменить или разделить, который записывается в блокчейн и используется для подтверждения подлинности и права собственности (на конкретный цифровой актив и конкретные права, связанные с ним)».

В описании лота отмечается, что победитель аукциона получит только определение от Merriam-Webster. Само слово или его значение по-прежнему останется общественным достоянием. Использовать токен можно будет только в некоммерческих целях. На сайте компании в определении NFT появится ссылка на профиль нового владельца, но только если он будет приличным.

Бум NFT-токенов пришелся на начало 2021 года, после того как один из крупнейших аукционных домов Christie’s анонсировал первые в мире торги за цифровое произведение искусства. В феврале художник Крис Торрес продал гифку с Nyan Cat за 500 тыс. долларов, в марте певица Граймс получила за свою коллекцию цифрового искусства 6 млн долларов. В том же месяце картину Бэнкси купили за 95 тыс. долларов, а потом сожгли в прямом эфире, чтобы превратить в NFT-токен.