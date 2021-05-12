«Никола-Ленивец» предоставит грант автору лучшего арт-объекта для Масленицы-2022

Парк «Никола-Ленивец» запустил международный конкурс на лучшую концепцию арт-объекта для Масленицы-2022. Победитель получит грант на 100 тыс. рублей и сможет реализовать свою идею. Об этом «Афише Daily» рассказала пресс-служба проекта.

Участниками могут стать художники, архитекторы, дизайнеры, режиссеры, программисты, любые другие творческие люди. Для этого нужно заполнить форму по ссылке до 6 июня 2021 года и предоставить все детали технического задания до 18 июля.

Для конкурса подойдут отходы производства, вторичное сырье, а также материалы, которые хорошо горят. Это могут быть старые деревянные палеты, тонкие 6-метровые концы хвойных деревьев, рулоны с соломой или деревянный строительный мусор.

Общий бюджет не должен превышать 1 млн рублей. Авторы должны предложить оптимальное соотношение потраченных средств к зрелищности и уместности проекта. Гонорар победителя составит 100 тыс. рублей и двухместное проживание на время создания проекта.

«Масленица в Никола-Ленивце — не просто народный праздник с блинами и сжиганием масленичного чучела. Это всегда однодневный перформанс, который заканчивается эффектным большим костром. Специально для него несколько месяцев собирают произведение искусства, которому суждено исчезнуть всего за пару часов», — пишет пресс-служба.

Подробности конкурса и список жюри можно найти здесь.