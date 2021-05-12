В Москве пройдет книжное стендап-шоу «Кот Бродского». Подростки обсудят книги young adult

15 мая в московском книжном клубе «Гиперион» пройдет шоу литературных стендапов «Кот Бродского», где подростки поговорят о книгах жанра young adult. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

Участниками шоу станут старшеклассники, которые при помощи стендапа и сторителлинга расскажут о прочитанных книгах. Произведения для них выбрали организаторы — это книги издательств «Белая ворона», «Самокат», «Поляндрия», «Эксмо», «Компасгид» и «Розовый жираф», написанные специально для подростков.

Посмотреть выступление впервые можно будет и онлайн — на странице молодежного книжного движения «ЮФ». Узнать подробности, а также подать заявку на участие в проекте можно тут.

Первое шоу «Кот Бродского» прошло в марте 2016 года во Владивостоке. Сейчас проект существует в трех форматах — взрослое шоу, подростковое шоу и аукцион плохих книг. Все участники проходят бесплатную месячную подготовку от профессиональных тренеров и стендаперов.