перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Скончался старейший актер в мире Норман Ллойд. Ему было 106 лет 10:02
СМИ: TikTok запустит сервис вакансий для поколения Z 9:59
Американец получил 5 млн долларов на борьбу с коронавирусом, но купил Ferrari, Bentley и Lamborghini 9:35
Эдвард Нортон снимется в сиквеле детектива «Достать ножи» с Дэниэлом Крэйгом 9:01
Портал о кино Rotten Tomatoes запустит свой стриминговый сервис 2:05
Martin Jernberg/Unsplash На Эвересте появится антиковидная линия. Она разделит китайских и непальских альпинистов
На Эвересте появится антиковидная линия. Она разделит китайских и непальских альпинистов 1:30
Victoria’s Secret станет публичной компанией 0:56
Между Израилем и Палестиной обострился конфликт. Десятки людей погибли, аэропорт Тель-Авива закрыли 0:14
Генеральные прокуроры 44 штатов призвали Facebook не разрабатывать детскую версию Instagram Вчера в 22:47
Oasis представит документальный фильм о концертах группы в Небворте в 1996 году Вчера в 22:19
nycballet/YouTube София Коппола выпустила короткометражный фильм о New York City Ballet
София Коппола выпустила короткометражный фильм о New York City Ballet Вчера в 21:34
На фоне трагедии в Казани Володин решил обсудить уход от анонимности в интернете Вчера в 21:10
Стрельба в казанской школе, поручение ужесточить оборот оружия и другие новости дня Вчера в 20:38 Дайджест
Главным редактором The Washington Post впервые стала женщина Вчера в 20:36
В сети появился трейлер сериала «История Лизи». Его поставили по роману Стивена Кинга Вчера в 19:56
Amy Sussman/Getty Images Фил Лорд и Крис Миллер снимут фильм о первых днях пандемии
Фил Лорд и Крис Миллер снимут фильм о первых днях пандемии Вчера в 19:15
РАМТ представит новый спектакль Егора Перегудова «Сны моего отца» Вчера в 18:57
Россиянам могут дать право заранее отказываться от кредитов на их имя Вчера в 18:31
Организаторы фестиваля Ural Music Night объявили конкурс музыкальных журналистов Вчера в 18:05
В новом выпуске «Экранной копии» обсудили фильмы по роману «На Западном фронте без перемен» Вчера в 18:03
Отключить рекламу

Американец получил 5 млн долларов на борьбу с коронавирусом, но купил Ferrari, Bentley и Lamborghini

Виктория Шанина
Сегодня в 9:35

Прокуратура центрального округа Калифорнии сообщила об аресте 38-летнего Мустафы Кадири по подозрению в мошенничестве с государственной программой защиты зарплаты. Мужчина получил 5 млн долларов для четырех фиктивных компаний, а затем потратил их на спорткары и оплатил себе отпуск.

Федеральные агенты конфисковали у Кадири Ferrari, Bentley и Lamborghini, а также 2 млн долларов с банковских счетов. Мужчина себя виновным не признает, полиция отпустила его под залог в 100 тыс. долларов.

© Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE)
1 из 3
© Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE)
2 из 3
© Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE)
3 из 3

В материалах дела отмечается, что Мустафа Кадири подал в три банка заявки на получение кредита в рамках программы по борьбе с последствиями от COVID-19. Он использовал чужое имя, номер социального страхования и подпись, а также поддельные налоговые декларации и данные о количестве сотрудников.

Обвинение выдвинуто по четырем пунктам: банковское мошенничество, мошенничество с использованием электронных средств, кража персональных данных при отягчающих обстоятельствах и отмывание денег. Суд назначен на 29 июня.

Ранее власти небольшого поселка Ното в Японии потратили 25 млн иен (17 млн рублей) из денег на борьбу с пандемией коронавируса, чтобы поставить в порту гигантскую статую кальмара. Местные жители уверены, что эту сумму стоило направить на долгосрочные нужды медицины или распределить между медиками.

События недели на afisha.ru
боевик
Гнев человеческий
Воссоединение Гая Ричи и Джейсона Стэтема в триллере про инкассаторов
рок
«Аквариум»
Заслуженные ветераны русского рока
поп
Майкл Киванука
Главный реставратор староверского соула
комедия
Прабабушка легкого поведения. Начало
Приключения Вовы Рубинштейна в образе валютной проститутки
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
биография
Девятаев
Павел Прилучный бежит из фашистского концлагеря на бомбардировщике
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Ferrari
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить