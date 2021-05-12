Американец получил 5 млн долларов на борьбу с коронавирусом, но купил Ferrari, Bentley и Lamborghini

Федеральные агенты конфисковали у Кадири Ferrari , Bentley и Lamborghini, а также 2 млн долларов с банковских счетов. Мужчина себя виновным не признает, полиция отпустила его под залог в 100 тыс. долларов.

Прокуратура центрального округа Калифорнии сообщила об аресте 38-летнего Мустафы Кадири по подозрению в мошенничестве с государственной программой защиты зарплаты. Мужчина получил 5 млн долларов для четырех фиктивных компаний, а затем потратил их на спорткары и оплатил себе отпуск.

В материалах дела отмечается, что Мустафа Кадири подал в три банка заявки на получение кредита в рамках программы по борьбе с последствиями от COVID-19. Он использовал чужое имя, номер социального страхования и подпись, а также поддельные налоговые декларации и данные о количестве сотрудников.

Обвинение выдвинуто по четырем пунктам: банковское мошенничество, мошенничество с использованием электронных средств, кража персональных данных при отягчающих обстоятельствах и отмывание денег. Суд назначен на 29 июня.

Ранее власти небольшого поселка Ното в Японии потратили 25 млн иен (17 млн рублей) из денег на борьбу с пандемией коронавируса, чтобы поставить в порту гигантскую статую кальмара. Местные жители уверены, что эту сумму стоило направить на долгосрочные нужды медицины или распределить между медиками.