Генеральные прокуроры 44 штатов призвали Facebook не разрабатывать детскую версию Instagram

В США генеральные прокуроры из 44 штатов призвали Facebook отказаться от разработки версии Instagram для детей младше 13 лет. Об этом пишет CBS News со ссылкой на письмо Национальной ассоциации генпрокуроров, адресованное Марку Цукербергу.

Авторы обращения ссылаются на исследование, которое говорит о росте проблем с психическим здоровьем у детей, которые часто пользуются соцсетями. По мнению прокуроров, потенциальные пользователи слишком молоды, чтобы справиться с потенциальными угрозами интернета — неприемлемым контентом и онлайн-отношениями, а злоумышленники, в свою очередь, могут скрыть свою личность, используя анонимность в сети.

«Похоже, что Facebook, не отвечает на запрос по общественной проблеме, а создает его. Платформа Instagram Kids создается преимущественно для детей, которые бы не завели инстаграм-аккаунт, если бы такого продукта не было. Если коротко, то детская версия инстаграма вредна для своей основной аудитории по тысяче причин», — говорится в письме.

Сейчас в приложении можно зарегистрироваться только после 13 лет, но многие подростки обходят это ограничение. Для защиты молодой аудитории Instagram запретил взрослым отправлять личные сообщения подросткам, не подписанным на них.

О разработке детской версии Instagram Facebook объявил в марте 2021 года. «Мы хотим создать приложение, которое поможет детям общаться, открывать для себя новые интересы и находить хобби, но делать это под родительским надзором», — говорили тогда в компании.