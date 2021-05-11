София Коппола выпустила короткометражный фильм о New York City Ballet

Картина рассказывает о том, как танцовщики балета вернулись на сцену после годичного перерыва. В черно-белой картине зрители могут увидеть репетиции артистов и их перформанс на сцене Театра Дэвида Гамильтона Коха весной 2021 года.

Американская актриса и режиссер София Коппола сняла короткометражный фильм о первом выступлении труппы New York City Ballet после начала пандемии COVID-19. Видео появилось на ютьюб-канале театральной компании.

Среди героев фильма — Энтони Хаксли и другие знаменитые артисты. Хореографию сольного номера Хаксли и нескольких дуэтов поставил руководитель New York City Ballet Джастин Пек. Также над проектом работал Джером Роббинс. Оператором ленты стал Филипп Ле Саурд.

«Моей целью было передать ощущение от просмотра живого танца. Многие танцы сняты в очень плоской, стандартной манере. Но близость, которая захватывает на репетициях, не всегда переносится на экран. Мне пришлось двигать камеру гораздо больше, чем я привыкла, и пытаться создать ощущение живого выступления с разных точек зрения», — рассказала Коппола.

Режиссер призналась, что хотела увековечить память о театре и искусстве, вернувшемся к жизни после пандемии. На работу ее вдохновила чистота любви, которые артисты испытывают к своему делу.