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Стрельба в казанской школе, поручение ужесточить оборот оружия и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:38

19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в казанской школе № 175, где ранее учился. Погибли минимум 9 человек, пострадали более 20, завтра в Татарстане день траура.

Замдиректора гимназии сообщила, что учреждение не охраняли сотрудники ЧОПа. Безопасность обеспечивалась пожилой вахтершей и тревожной кнопкой, которую установил муниципалитет.

После трагедии в Казани Владимир Путин поручил ужесточить порядок оборота гражданского оружия. Разработкой новых правил займется Росгвардия.

Суд запретил Ольге Мисик и еще двум активистам выходить из дома по ночам в течение двух лет. Их признали виновными по делу о вандализме у пропускного пункта перед зданием Генпрокуратуры.

Депутаты предложили штрафовать за выброшенных на улицу питомцев и нарушение правил содержания животных в приютах и зоопарках. Поправки направили в правительство, затем они уйдут на рассмотрение Госдумы.

Владимир Жириновский хочет закрыть шоу «Вечерний Ургант». Ему не понравилась шутка про его отношения с главой КПРФ Геннадием Зюгановым.

Депутаты разработали законопроект, который позволит россиянам заранее отказываться от кредитов на их имя. Поправки нацелены на защиту от мошенничества и могут оказаться на рассмотрении Госдумы уже в ближайшие дни.

Более ста церквей Германии публично благословили однополые браки. Это протест против заявления Ватикана о том, что такие союзы не соответствуют замыслу Бога.

Том Круз вернул свои «Золотые глобусы» из‑за скандала с отсутствием инклюзивности в жюри. Руководство премии пообещало провести реформы.

Дэвид Линч снял клип на песню Донована «I Am the Shaman», а Skrillex, Four Tet и Starrah записали совместный трек «Butterflies».

Фил Лорд и Крис Миллер экранизируют книгу журналиста The New York Times о первых днях пандемии. В центре сюжета — биохимик, медицинский работник и федеральный чиновник, которые пытаются убедить Белый дом в серьезности угрозы COVID-19.

Вышел новый трейлер фильма «Легенда о Зеленом рыцаре». В главных ролях — Дев Пател и Алисия Викандер.

15 мая в Доме творчества «Переделкино» пройдет фестиваль «Вознесенский Fest». Участников ждут видеолекции, поэтические чтения, концерт и конкурс чтецов. Все подробности — здесь.

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