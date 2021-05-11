Главным редактором The Washington Post впервые стала женщина

Главным редактором газеты The Washington Post стала журналистка Салли Базби. Она — первая женщина на этом посту в почти 150-летней истории издания. Об этом сообщил «Интерфакс».
Базби работает в СМИ с 1980-х годов. Ее карьера в основном была связана с информационным агентством Associated Press. С 1988 года журналистка стала репортером AP, затем — главой бюро, а в 2017 году — главным редактором.
Возглавит The Washington Post Базби с 1 июня. На должности она сменит Марти Барона — он покинул издание в конце февраля. Руководить Associated Press будут вице-президент компании и управляющий директор Брайан Каровиллано и вице-президент Дэвид Скотт.
«The Washington Post — это институт с богатым журналистским наследием, который находится в авангарде цифровых медиа… Для меня будет честь возглавить эту невероятную группу журналистов», — прокомментировала свое новое назначение Базби.
The Washington Post — одно из ключевых медиа США. Газета издается с 1877 года и выпускается ежедневно. Среди ее авторов были Джозеф Пулитцер, а также Боб Вудворт и Карл Бернстайн, известные по расследованию, приведшему к Уотергейтскому скандалу.