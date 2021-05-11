Главным редактором The Washington Post впервые стала женщина

Главным редактором газеты The Washington Post стала журналистка Салли Базби. Она — первая женщина на этом посту в почти 150-летней истории издания. Об этом сообщил «Интерфакс».

Базби работает в СМИ с 1980-х годов. Ее карьера в основном была связана с информационным агентством Associated Press. С 1988 года журналистка стала репортером AP, затем — главой бюро, а в 2017 году — главным редактором.