В сети появился трейлер сериала «История Лизи». Его поставили по роману Стивена Кинга

Мур сыграла женщину по имени Лизи Лэндон, которая недавно потеряла своего мужа. Погибший супруг был писателем, чье мистическое прошлое открывается перед Лизи с неизвестной стороны, когда та решает перебрать его старые рукописи.

Фантастический триллер о безутешной вдове исследует вопрос преданности и любви, продолжающей существовать даже после смерти одного из партнеров. Помимо Мур, в сериале снялись Клайв Оуэн, Джоан Аллен, Дэйн ДеХаан и Сон Кан.

«Я хотел сказать что‑то о браке, о долгом браке, о знаменитостях, той стороне жизни, которая является публичной, и той стороне жизни, которая является частной, а также о двери между этими двумя мирами», — рассказал Кинг.

Сценарий шоу написал сам автор романа. По словам Джей Джей Абрамса, «История Лизи» — «темная и запутанная сказка для взрослых», для съемок которой очень подходит именно Ларраин с его «гипнотическим, вывернутым наизнанку» стилем режиссуры.