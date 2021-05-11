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В сети появился трейлер сериала «История Лизи». Его поставили по роману Стивена Кинга

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:56

Стриминговый сервис Apple TV опубликовал трейлер сериала «История Лизи», снятого по одноименному роману Стивена Кинга. Ролик появился на ютьюб-канале платформы.

Режиссером проекта выступил постановщик фильмов «Джеки», «Неруда» и «Клуб» Пабло Ларраин. Среди продюсеров шоу — Джей Джей Абрамс, сам Кинг и исполнительница главной роли Джулианна Мур.

Мур сыграла женщину по имени Лизи Лэндон, которая недавно потеряла своего мужа. Погибший супруг был писателем, чье мистическое прошлое открывается перед Лизи с неизвестной стороны, когда та решает перебрать его старые рукописи.

Фантастический триллер о безутешной вдове исследует вопрос преданности и любви, продолжающей существовать даже после смерти одного из партнеров. Помимо Мур, в сериале снялись Клайв Оуэн, Джоан Аллен, Дэйн ДеХаан и Сон Кан.

«Я хотел сказать что‑то о браке, о долгом браке, о знаменитостях, той стороне жизни, которая является публичной, и той стороне жизни, которая является частной, а также о двери между этими двумя мирами», — рассказал Кинг.

Сценарий шоу написал сам автор романа. По словам Джей Джей Абрамса, «История Лизи» — «темная и запутанная сказка для взрослых», для съемок которой очень подходит именно Ларраин с его «гипнотическим, вывернутым наизнанку» стилем режиссуры.

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