Фил Лорд и Крис Миллер снимут фильм о первых днях пандемии

Universal Pictures получила права на экранизацию книги «The Premonition: A Pandemic Story» о первых днях пандемии, написанной журналистом The New York Times Майклом Льюисом.

Как сообщает Variety, режиссерами картины выступят Фил Лорд и Крис Миллер, которые вместе работали над мультфильмом «Человек-паук: Через вселенные», получившим «Оскар». Они также были соавторами франшиз «Лего. Фильм» и «Мачо и ботан».

В центре сюжета книги — биохимик, работник общественного здравоохранения и сотрудник федерального правительства. Все трое считают реакцию Белого дома на пандемию коронавируса неадекватной и пытаются вразумить чиновников, пока не поздно.

Картина описывается похожей по тону на фильм «Вся президентская рать» 1976 года. Лорд и Миллер будут продюсировать ленту вместе с Адитьей Судом и Рейчел О’Коннор. Все они были задействованы в создании «Человека-паука: Через вселенные».