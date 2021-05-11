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РАМТ представит новый спектакль Егора Перегудова «Сны моего отца»

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:57

Российский академический молодежный театр представит премьеру спектакля Егора Перегудова «Сны моего отца», поставленного по рассказам писателя Романа Михайлова. Об этом «Афише Daily» рассказали представители РАМТ.

Спектакль покажут впервые 14 мая. Затем его можно будет увидеть 25 мая, а также 2, 11 и 24 июня. «Сны моего отца» предназначены для совершеннолетних зрителей. Постановка исследует сны как самостоятельную реальность со своими законами.

Создатели спектакля называют его «психоделической сказкой для взрослых», в которой игровое пространство не ограничено сценой. Гости РАМТ окажутся в центре действия, которое будет происходить на грани драматического театра, современного танца и перформанса.

«В рассказах Михайлова, написанных про 90-е, есть точное ощущение размытой реальности человека в информационном обществе. Ты никогда не знаешь точно, что происходит, ты лишь объект информационной атаки. И чтобы как‑то выжить в этой абсурдности, любым способом пытаешься очертить границы реальности. В спектакле мы берем очень разные театральные формы, чтобы эти границы найти», — рассказал Перегудов.

По словам режиссера, спектакль полностью сочинялся «этюдным методом»: и свет, и пространство, и музыка были придуманы без изначально заданной постановщиком формы. «Сны моего отца» — это, как отметил Перегудов, «увлекательный эксперимент».

Среди артистов постановки — Максим Керин, Денис Шведов, Дмитрий Кривощапов и Наталья Чернявская. Приобрести билеты на «Сны моего отца» можно на сайте театра.

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