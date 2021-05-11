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Россиянам могут дать право заранее отказываться от кредитов на их имя

Семён Гудошников
Сегодня в 18:31

Депутаты Госдумы и участники финансового рынка разработали два законопроекта, которые предлагают дать россиянам право заранее отказываться от выдачи кредитов на их имя. Об этом пишет РБК со ссылкой на тексты документов.

Зампред думского комитета по финансовому рынку Антон Гетта сказал, что поправки направлены на защиту от мошенничества. По его словам, случаи, когда злоумышленники берут кредиты от лица посторонних, участились. Современные банковские приложения позволяют это сделать, а оспорить выдачу подобных кредитов в суде почти невозможно, отмечает он.

Согласно законопроектам, заемщик сможет в любое время вводить или отменять возможность выдачи на его имя кредитов или займов. Заявку получится подать через портал «Госуслуги», а также банки и их мобильные приложения или личные кабинеты.

Запрет на оформление кредитов вступит в силу в течение семи дней после обращения. Сведения об этом будут отображаться в титульной части кредитной истории гражданина — там же, где указаны его имя, паспортные данные, ИНН и СНИЛС.

Пока действует запрет, банки и МФО будут обязаны отказывать в выдаче займов на имя клиента. Если кредитный договор все же будет заключен, кредиторы не смогут требовать выплаты задолженности или продавать долг коллекторам.

В данный момент законопроекты обсуждают с профильными ведомствами. По словам Гетта, их могут внести в Госдуму до конца недели, то есть 16 мая. Источник РБК, участвующий в дискуссии, сказал, что это может произойти в июне, до конца весенней сессии парламента.

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