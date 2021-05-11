В новом выпуске «Экранной копии» обсудили фильмы по роману «На Западном фронте без перемен»

В беседе приняли участие кинокритик Ксения Реутова, литературный обозреватель Галина Юзефович и ведущий передачи Евгений Стаховский. Они вспомнили самые известные экранизации произведения и оценили значимость их для восприятия войны.

На ютьюб-канале телеканала «Кино ТВ» вышел седьмой эпизод программы «Экранная копия». В нем обсудили фильмы по роману Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте без перемен».

Участники «Экранной копии» попытались выяснить, отчего о Первой мировой войне редко вспоминают, и объяснить, почему кино о войне может быть только антивоенным. Также они обсудили вклад Ремарка и писателей «потерянного поколения» на историю литературы.

«На Западном фронте без перемен» — один из самых знаменитых романов немецкого классика Эриха Марии Ремарка. Книга была опубликована в 1929 году и стала пронзительным высказыванием о бессмысленном ужасе и уничтожающей силе войны.

«Экранная копия» — это серия образовательных бесед о фильмах, основанных на книгах. Эксперты разбирают литературные основы каждой картины, сценарные и художественные приемы, к которым прибегали режиссеры, перенося всем известный сюжет на экран.

В предыдущих выпусках программы обсуждали киноадаптации «Великого Гэтсби» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, «Планеты обезьян» Пьера Буля, «Лолиты» Владимира Набокова, «Маленьких женщин» Луизы Мэй Олкотт, «Дон Кихота» Мигеля де Сервантеса и «Оно» Стивена Кинга.