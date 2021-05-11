Организаторы фестиваля Ural Music Night объявили конкурс музыкальных журналистов

Команда фестиваля Ural Music Night открыла прием заявок на конкурс музыкальных журналистов. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба проекта.

Поучаствовать в конкурсе могут как действующие, так и начинающие журналисты, блогеры, студенты, обучающиеся журналистике, а также авторы телеграм-каналов и пабликов о музыке и культуре. Подать заявку может тот, кому уже есть 18 лет.

Для участия нужно написать от 3 до 5 рецензий на творчество музыкантов фестиваля этого года (от 150 до 500 слов). Материалы нужно опубликовать в «ВКонтакте» в виде текста (обзора, интервью), видео или подкаста. Принимаются посты в пабликах или на личных страницах (к ним должен быть открыт доступ).

В рецензиях нужно отмечать активными ссылками музыкантов и официальное сообщество Ural Music Night. Также нужно поставить хештег #vktalents_umn.

«Нам без молодых журналистов никуда. Именно они обзорами, рецензиями и новостями помогают музыкантам двигаться вперед. Ural Music Night — это не только про музыку, но и про музыкальную индустрию и креативность вообще. Мы верим, что только синергия и талант помогут творческим ребятам развиваться дальше», — рассказывает исполнительный директор фестиваля Наталия Шмелькова.

Победители получат приглашение в пресс-тур и мерч UMN, а их статьи будут опубликованы на «Афише Daily» и «MTV Россия», а также в журнале Ural Music Magazine.

Подать заявку на участие можно до 25 мая на специальной странице в «ВКонтакте».