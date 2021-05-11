Вышел новый трейлер фильма «Легенда о Зеленом рыцаре» от студии A24. Главные роли в ленте сыграли Дев Пател («Миллионер из трущоб», «История Дэвида Копперфилда») и Алисия Викандер («Девушка из Дании», «Tomb Raider: Лара Крофт»).

В основу картины легла поэма «Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь» («Sir Gawain and the Green Knight») — рыцарский роман XIV века, который до этого уже не раз экранизировали.

По сюжету ко двору короля Артура прибывает таинственный Зеленый рыцарь. Он предлагает отрубить ему голову, но предупреждает, что вернется ровно через год и один день, чтобы нанести ответный удар. На его вызов отвечает племянник короля, сэр Гавейн. Он отправляется в путешествие, чтобы противостоять таинственному рыцарю.