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Депутаты предложили ввести штрафы за выброшенных на улицу домашних животных

Семён Гудошников
Сегодня в 17:25

Глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов и председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников подготовили поправки, направленные на защиту домашних животных. Об этом Бурматов сообщил в своем инстаграме.

Депутаты предлагают наказывать штрафами до 30 тыс. рублей за выброшенных на улицу питомцев, а также ввести административную ответственность за жестокое обращение с животными (если признаков уголовного преступления нет).

За нарушение правил содержания животных в приютах законодатели предлагают штрафовать на сумму до 50 тыс. рублей, а за соответствующее нарушение в цирках и зоопарках — до 200 тыс. рублей. Штрафы за содержание животных, которых нельзя держать частным лицам, по мнению авторов, должны составить до 150 тыс. рублей.

Бурматов и Крашенинников направили пакет поправок в правительство для получения отзыва. После этого законопроект собираются внести в Госдуму.

Впервые об инициативе ввести в КоАП ответственность за жестокое обращение с животными стало известно в июле 2020 года. В январе 2021-го законопроект решили дополнить положением о конфискации питомцев.

Сейчас за жестокое обращение с животными не предусмотрена административная ответственность, а лишь уголовная. Если животное погибло или получило увечья по вине человека, преступнику грозит до трех лет лишения свободы. В случае публичной демонстрации подобных действий (в СМИ или интернете) максимальный срок наказания увеличивается до пяти лет.

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