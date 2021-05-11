В повторный прокат выйдет фильм Джузеппе Торнаторе «Легенда о пианисте»

Московская премьера пройдет в большом зале киноцентра «Каро 11 Октябрь» и будет приурочена к юбилею режиссера картины, а также исполнителя главной роли Тима Рота. Показы пройдут и в других российских городах. Посмотреть расписание сеансов можно здесь .

13 мая в российский прокат выйдет отреставрированная версия фильма Джузеппе Торнаторе «Легенда о пианисте». Об этом « Афише Daily » рассказали в дистрибьюторской компании «ПилотКино».

«Легенда о пианисте», вышедшая в 1998 году, рассказывает о гениальном музыканте, который родился и всю жизнь провел на корабле. Сюжет основан на романе «1900. Легенда о пианисте» итальянского писателя Алессандро Барикко, который также выступил соавтором сценария.

Главную роль исполняет номинант «Оскара» и лауреат BAFTA Тим Рот («Твин Пикс», «Однажды в… Голливуде», «Криминальное чтиво»). Композитор Эннио Морриконе за саундтрек к картине получил «Золотой глобус».