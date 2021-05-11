Леонардо Ди Каприо показал первый кадр из вестерна Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны»

Снимок практически не раскрывает подробности сюжета. Понятно лишь, что лента будет выдержана в стиле начала XX века, а Ди Каприо тестирует новую прическу.

Актер Леонардо Ди Каприо опубликовал в своем твиттере кадр из будущего фильма Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». Это первое фото со съемок криминальной драмы в сети.

Сюжет вестерна основан на документальной книге Дэвида Гранна «Убийцы цветочной луны. Нефть. Деньги. Кровь». В 1920-е в штате Оклахома ведется расследование убийств в рядах индейского племени осейджи. Люди стали пропадать после того, как на территории их поселения было обнаружено месторождение нефти.

Ди Каприо сыграет одну из главных ролей в картине вместе с Робертом Де Ниро, Лили Гладстоун и Джесси Племонс. Сценарий адаптировал Эрик Рот («Загадочная история Бенджамина Баттона», «Форрест Гамп»).

Одним из спонсоров стала Apple – компания выделила на производство фильма 200 млн долларов. Также в продакшене участвует The Oklahoma Film + Music, а официальный дистрибьютор — Paramount Pictures.

Съемки «Убийц цветочной луны» начались в конце апреля – на два месяца позже, чем планировалось. Режиссер поблагодарил консультантов племени осейджи, которые помогали в подготовке к съемкам. Вожди этого народа познакомили создателей фильма с местными культурологами и ремесленниками — специалисты помогут честно и достоверно отразить историю племени.