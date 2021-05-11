Суд запретил активистке Ольге Мисик два года выходить из дома по ночам

Мировой суд в Москве назначил активистке Ольге Мисик два года ограничения свободы по делу о вандализме (часть 2 статьи 214 УК) у пропускного пункта перед зданием Генеральной прокуратуры. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Захватов в своем телеграм-канале.

Еще двоим фигурантам дела Ивану Воробьевскому и Игорю Башаримову — по одному году и девяти месяцам ограничения свободы. Им запретили выходить из дома с 23.00 до 5.00, Мисик — с 22.00 до 6.00, уточняет Sota.

Прокуратура запрашивала два года ограничения свободы для Мисик, а двум другим активистам — по году и четырем месяцам.

Мисик, Воробьевского и Башаримова задержали в августе 2020 года из‑за акции около здания Генпрокуратуры. По словам Захватова, они прикрепили баннер и облили будку на проходной розовой краской.

Адвокат отмечал, что «будка при этом не пострадала, поскольку краска оказалась легкосмываемой, а плакат охранники сразу же сняли, следовательно ущерба нет». Он утверждал, что обвинение фальсифицировало документы прокуратуры, чтобы доказать ущерб, причиненный зданию ведомства.

После акции суд назначил всем троим активистам меру пресечения в виде запрета определенных действий. Им запрещали покидать свои дома вечером и по ночам, приближаться к зданиям органов государственной власти на десять метров, посещать публичные мероприятия и использовать средства коммуникации.