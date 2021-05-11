Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия после стрельбы в казанской школе

Владимир Путин поручил срочно проработать вопрос ужесточения правил оборота гражданского оружия после стрельбы в казанской школе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Отдельное поручение было дано [главе Росгвардии Виктору Золотову] с тем, чтобы срочно было проработано новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте, может быть на руках у населения, с учетом вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший», — сказал Песков журналистам.

Он подчеркнул, что «иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки, и так далее». «Это тоже будет Росгвардией срочно прорабатываться», — заявил представитель Кремля.

Утром 11 мая в Казани в школе № 175 произошла стрельба: злоумышленник проник в здание и открыл огонь по учащимся. Позднее его задержали. Им оказался 19-летний молодой человек, на которого официально было зарегистрировано оружие.

По данным Life Shot, устроивший стрельбу Ильназ Галявиев в феврале получил охотничий билет, а еще через два месяца зарегистрировал гладкоствольное ружье Hatsan Escort 2017 года выпуска.

Пресс-служба президента Татарстана Рустама Минниханова сообщила, что в результате происшествия погибли восемь человек — семь детей и учительница, пострадали 20 человек. В то же время источник РИА «Новости» в правоохранительных органах приводит данные об 11 погибших, в том числе о двух школьниках, которые разбились насмерть, выпрыгнув из окна третьего этажа. ТАСС пишет о 32 пострадавших.

12 мая в Татарстане объявили днем траура.