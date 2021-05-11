В России выявили 8115 новых случаев коронавируса

В России выявили 8115 случаев коронавируса за последние сутки, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 350 заражений меньше, чем вчера .

Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 896 842. За последние сутки вылечились 7 009 человек, за все время — 4 509 915. За сутки умерли 329 заболевших, за весь период — 113 976.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом приблизилось к 159 млн человек, 3,3 млн из них умерли. Россия находится на шестом месте по числу заражений. На первом — США (32,7 млн), на втором — Индия (22,9 млн). За ними идут Бразилия (15,2 млн), Франция (5,8 млн) и Турция (5 млн).