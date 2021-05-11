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zhirinovskiy/Instagram Жириновский хочет закрыть шоу «Вечерний Ургант». Ему не понравилась шутка
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Жириновский хочет закрыть шоу «Вечерний Ургант». Ему не понравилась шутка

Виктория Шанина
Сегодня в 10:24

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский планирует добиться закрытия шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Об этом он рассказал порталу Sobesednik.ru.

Политику не понравилась шутка про его отношения с главой Коммунистической партии Геннадием Зюгановым. Ведущий шоу Иван Ургант сравнил их с «семейной парой».

«Лидер ЛДПР Владимир Жириновский — эта фраза, кстати, не меняется последние 90 лет, анонсировал смену председателя партии КПРФ. Вот это мне нравится!», — сказал Ургант в выпуске от 15 апреля.

Соведущий «Вечернего Урганта» Дмитрий Хрусталев отметил: «Чужой партии, не своей».

Также Ургант привел в пример «две полки в плацкартном вагоне, которые все время рядом, но никак не могут соединиться» и пошутил о том, что «новое руководство партии придет на один созыв».

«Передачу будем закрывать. Хватит, Ваня, посмеялся над всеми, теперь пусть поработает наконец. У него же какая‑то профессия есть, что‑то он должен делать. Пусть работает, закрывать будем», — сказал Жириновский.

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