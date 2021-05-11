Жириновский хочет закрыть шоу «Вечерний Ургант». Ему не понравилась шутка

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский планирует добиться закрытия шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Об этом он рассказал порталу Sobesednik.ru.

Политику не понравилась шутка про его отношения с главой Коммунистической партии Геннадием Зюгановым. Ведущий шоу Иван Ургант сравнил их с «семейной парой».

«Лидер ЛДПР Владимир Жириновский — эта фраза, кстати, не меняется последние 90 лет, анонсировал смену председателя партии КПРФ. Вот это мне нравится!», — сказал Ургант в выпуске от 15 апреля.

Соведущий «Вечернего Урганта» Дмитрий Хрусталев отметил: «Чужой партии, не своей».

Также Ургант привел в пример «две полки в плацкартном вагоне, которые все время рядом, но никак не могут соединиться» и пошутил о том, что «новое руководство партии придет на один созыв».

«Передачу будем закрывать. Хватит, Ваня, посмеялся над всеми, теперь пусть поработает наконец. У него же какая‑то профессия есть, что‑то он должен делать. Пусть работает, закрывать будем», — сказал Жириновский.