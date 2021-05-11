Annapurna показала шесть минут геймплея Twelve Minutes. Хоррор-игра выйдет в конце года

Хоррор-игра посвящена мужчине, который попал во временную петлю после нападения маньяка. Ему предстоит спасти себя и жену от человека, представившегося полицейским и убившего их. Каждый цикл в петле длится 12 минут.

Издатель видеоигр Annapurna выпустил шестиминутный ролик с геймплеем Twelve Minutes. Вместе с тем стали известны некоторые детали релиза, который состоится в конце 2021-го.

Персонажей озвучили Джеймс Макэвой (главный герой), Дэйзи Ридли (жена) и Уиллем Дефо (убийца). Геймдиректором выступил Луис Антонио, который работал в Rockstar и Ubisoft. Издатель — Annapurna Interactive, выпустившая Gorogoa, What Remains of Edith Finch и Outer Wilds.

Одновременно с шестиминутным геймплеем издание The Verge выпустило превью игры. Известно, что авторы Twelve Minutes убрали часы, чтобы игроки определяли ход времени по мелким деталям и сильнее погружались в процесс. Продолжительность игры составит от 6 до 8 часов, хотя тестировщики проводили там и по 20 часов.

Журналисты сыграли два цикла по 12 минут. В первом убийца без проблем проник в квартиру, связал главного героя и задушил. Во втором герой уже может вооружиться ножом и атаковать маньяка, но тогда его жена подумает, что он напал на полицейского.

Сценарист и режиссер Twelve Minutes Луис Антонио отметил, что с каждым циклом в игре появляется все больше предметов для взаимодействия. Поэтому настоящее исследование игры начинается только в ее середине, когда пользователь понимает все правила и возможности.