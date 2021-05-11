При текущей добыче всех запасов нефти в России хватит на 59 лет, газа — на 103 года. Об этом глава Минприроды Александр Козлов рассказал в интервью РБК.

По словам министра, стране необходимо развивать геологоразведку, в том числе в труднодоступных местах. Нужно «загружать Северный морской путь, его основной базой станут углеводороды».

«Мы же понимаем, что это общий баланс по больнице. Где‑то есть месторождения, которые высвобождаются, а есть такие, которые еще не получили полную нагрузку», — заявил Козлов.

Глава Минприроды отметил, что удерживать себестоимость разработки трудноизвлекаемой нефти непросто. Стоимость конечного продукта «нас подпирает», а иностранные партнеры «не дают возможности применять определенные технологии».

Благодаря разработке технологий в России появляются новые рабочие места. Люди могут быть заняты не только добычей и переработкой, но и строить карьеру в смежных областях, таких как нефтесервис.

«И государство помогает нашим компаниям, беря на себя часть обязательств, например по геологоразведочным работам. В этом случае компании больше тратят на извлечение запасов, а значит, и увеличивают налоговую выручку бюджета. Ведь для них нет ничего хуже, чем неподтвержденные запасы», — заключил Александр Козлов.

В начале апреля глава Роснедр Евгений Киселев рассказал «Российской газете», что при текущем уровне развития технологий извлекаемых запасов нефти хватит на 58 лет. Из них «рентабельных, в соответствии с данными инвентаризации запасов, хватит на 19 лет».