перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
St. Vincent в образе шпионки из 70-х в клипе «Down» 20:05
Apple подала в суд на ФАС из‑за штрафа в 12 млн долларов 19:00
Смерть архитектора Хельмута Яна, вакцинация в замке Дракулы и другие новости дня 18:34 Дайджест
«Да здравствует хаос»: вышел дебютный трейлер нового «Венома» 17:26
В Канаде на пляже нашли бутылку с посланием. Ученые предполагают, что ее выбросили с «Титаника» 17:15
Благотворительный фонд «ЗООзащита»/«ВКонтакте» В Свердловской области неизвестные подожгли приют для животных. Погибли десятки собак
В Свердловской области неизвестные подожгли приют для животных. Погибли десятки собак 16:40
Власти Румынии открыли пункт вакцинации от коронавируса в замке Дракулы 15:59
В Москве с 10 мая начали отключать отопление. Процесс займет до пяти дней 15:42
Языческие обряды и танцы вокруг костра в прощальном клипе «Мальбэка» и Сюзанны «Тайна» 15:05
Портреты победителей турнира по Call of Duty изобразили на стадионе в Warzone 15:04
В Лондоне спасли детеныша кита, застрявшего в шлюзе Темзы 14:20
semnasem/YouTube В Рязани неизвестные выпустили на улицу из приюта сотни собак. Как минимум трое животных погибли
В Рязани неизвестные выпустили на улицу из приюта сотни собак. Как минимум трое животных погибли 13:59
Архитектор Хельмут Ян погиб в ДТП. Среди его самых известных работ — Sony Center в Берлине 13:05
В Москве заработал сервис аренды вещей по подписке 12:42
Пропавшего главу омского Минздрава нашли живым. Он сам вышел в деревню 11:52
В России выявили 8465 новых случаев коронавируса 11:13
Herr Fuchs/YouTube SpaceX отправит к Луне спутник Doge-1. Миссия будет оплачена в Dogecoin
SpaceX отправит к Луне спутник Doge-1. Миссия будет оплачена в Dogecoin 10:15
НАСА обвинило Китай в нарушении стандартов в отношении космического мусора Вчера в 20:56
В США вышла версия Clubhouse для Android. Скоро она появится и в других странах Вчера в 20:34
В сети появился короткометражный фильм Сергея Рамза «Конец войны». Он участвовал в ММКФ Вчера в 20:00
Отключить рекламу

Apple подала в суд на ФАС из‑за штрафа в 12 млн долларов

Валерия Корниенко
Сегодня в 19:00

Apple подала иск в Арбитражный суд Москвы об оспаривании штрафа в 12 млн долларов, наложенного в апреле Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Это следует из картотеки арбитражных дел.

Предварительное судебное заседание назначено на 21 июня 2021 года. На нем представитель Apple должен будет представить доказательства для обоснования требований, а представитель ФАС — письменный мотивированный отзыв на поданное компанией заявление.

27 апреля ФАС оштрафовала Apple почти на миллиард рублей (более 12 млн долларов) за нарушение антимонопольного законодательства. Ведомство пришло к выводу, что американская компания злоупотребила доминирующим положением на рынке мобильных приложений. Компания, считают в ФАС, предоставила конкурентные преимущества собственным приложениям «родительского контроля» и одновременно ухудшила условия распространения для конкурентов.

В тот же день Apple сообщила, что не согласна с решением ФАС о штрафе и будет его обжаловать.

Антимонопольное дело завели на Apple в августе 2019 года после обращения «Лаборатории Касперского». Там заявили, что компания необоснованно отклонила новые версии программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK), «в результате чего очередная версия KSK лишилась существенной части функционала». Вместе с тем Apple ввела в iOS 12 собственное приложение Screen Time, которое по возможностям совпадает с российским.

В Apple тогда сказали, что программа родительского контроля от «Лаборатории Касперского» не соответствует их новым рекомендациям. Приложение «Лаборатории» якобы использовало технологию, которая может нарушить конфиденциальность пользователей.

В ФАС установили, что правила Apple позволяют ей отклонять в App Store программы сторонних разработчиков по любой причине, даже если они соответствуют всем требованиям. Ведомство потребовало удалить эти положения из документации компании.

События недели на afisha.ru
боевик
Гнев человеческий
Воссоединение Гая Ричи и Джейсона Стэтема в триллере про инкассаторов
поп
Майкл Киванука
Главный реставратор староверского соула
комедия
Прабабушка легкого поведения. Начало
Приключения Вовы Рубинштейна в образе валютной проститутки
драматический
24 +
Доподлинные интимные истории из первых уст
биография
Девятаев
Павел Прилучный бежит из фашистского концлагеря на бомбардировщике
графика
Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры
Более 140 подлинников «северного Леонардо да Винчи»
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить