Apple подала в суд на ФАС из‑за штрафа в 12 млн долларов

Apple подала иск в Арбитражный суд Москвы об оспаривании штрафа в 12 млн долларов, наложенного в апреле Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Это следует из картотеки арбитражных дел.

Предварительное судебное заседание назначено на 21 июня 2021 года. На нем представитель Apple должен будет представить доказательства для обоснования требований, а представитель ФАС — письменный мотивированный отзыв на поданное компанией заявление.

27 апреля ФАС оштрафовала Apple почти на миллиард рублей (более 12 млн долларов) за нарушение антимонопольного законодательства. Ведомство пришло к выводу, что американская компания злоупотребила доминирующим положением на рынке мобильных приложений. Компания, считают в ФАС, предоставила конкурентные преимущества собственным приложениям «родительского контроля» и одновременно ухудшила условия распространения для конкурентов.

В тот же день Apple сообщила, что не согласна с решением ФАС о штрафе и будет его обжаловать.

Антимонопольное дело завели на Apple в августе 2019 года после обращения «Лаборатории Касперского». Там заявили, что компания необоснованно отклонила новые версии программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK), «в результате чего очередная версия KSK лишилась существенной части функционала». Вместе с тем Apple ввела в iOS 12 собственное приложение Screen Time, которое по возможностям совпадает с российским.

В Apple тогда сказали, что программа родительского контроля от «Лаборатории Касперского» не соответствует их новым рекомендациям. Приложение «Лаборатории» якобы использовало технологию, которая может нарушить конфиденциальность пользователей.

В ФАС установили, что правила Apple позволяют ей отклонять в App Store программы сторонних разработчиков по любой причине, даже если они соответствуют всем требованиям. Ведомство потребовало удалить эти положения из документации компании.