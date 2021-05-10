Смерть архитектора Хельмута Яна, вакцинация в замке Дракулы и другие новости дня

Министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского, пропавшего на охоте, нашли живым. Он самостоятельно дошел до деревни.

В России за сутки выявили 8465 случаев коронавируса. Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 увеличилось до 4 888 727.

Известный архитектор Хельмут Ян погиб в ДТП в пригороде Чикаго. Его сбили два автомобиля, когда он ехал на велосипеде и по какой‑то причине не остановился у знака «Стоп» на перекрестке.

В Рязани кто‑то выпустил на улицу из приюта сотни собак, как минимум три особи погибли. В Свердловской области неизвестные подожгли приют для животных — умерли десятки собак.

В Москве с 10 мая начали отключать отопление. Сперва его не станет на промышленных и административных объектах, затем — в домах, школах, детских садах и больницах.

SpaceX отправит к Луне спутник Doge-1, названный в честь мемного пса шиба-ину. Миссия будет оплачена в криптовалюте Dogecoin.

В США вышла версия Clubhouse для Android. Пользователи из других стран могут пройти предварительную регистрацию в Google Play — они получат уведомление, когда соцсеть доберется до их региона.

В Румынии открыли прививочный пункт в замке Дракулы. Благодаря этой идее власти рассчитывают привлечь как можно больше граждан к вакцинации от COVID-19.

В Лондоне четырехметровый детеныш кита застрял в одном из шлюзов Темзы. Операция по его спасению заняла около пяти часов.

Вышел дебютный трейлер второй части «Венома». В сиквеле журналисту Эдди Броку придется столкнуться с новым антагонистом — Карнажем, которого играет харизматичный Вуди Харрельсон.

«Мальбэк» и Сюзанна выпустили прощальный клип «Тайна». В нем они танцуют вокруг костра и устраивают обряды со свечами.