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Apple подала в суд на ФАС из‑за штрафа в 12 млн долларов 19:00
Смерть архитектора Хельмута Яна, вакцинация в замке Дракулы и другие новости дня 18:34 Дайджест
«Да здравствует хаос»: вышел дебютный трейлер нового «Венома» 17:26
В Канаде на пляже нашли бутылку с посланием. Ученые предполагают, что ее выбросили с «Титаника» 17:15
Благотворительный фонд «ЗООзащита»/«ВКонтакте» В Свердловской области неизвестные подожгли приют для животных. Погибли десятки собак
В Свердловской области неизвестные подожгли приют для животных. Погибли десятки собак 16:40
Власти Румынии открыли пункт вакцинации от коронавируса в замке Дракулы 15:59
В Москве с 10 мая начали отключать отопление. Процесс займет до пяти дней 15:42
Языческие обряды и танцы вокруг костра в прощальном клипе «Мальбэка» и Сюзанны «Тайна» 15:05
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В Лондоне спасли детеныша кита, застрявшего в шлюзе Темзы 14:20
semnasem/YouTube В Рязани неизвестные выпустили на улицу из приюта сотни собак. Как минимум трое животных погибли
В Рязани неизвестные выпустили на улицу из приюта сотни собак. Как минимум трое животных погибли 13:59
Архитектор Хельмут Ян погиб в ДТП. Среди его самых известных работ — Sony Center в Берлине 13:05
В Москве заработал сервис аренды вещей по подписке 12:42
Пропавшего главу омского Минздрава нашли живым. Он сам вышел в деревню 11:52
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Смерть архитектора Хельмута Яна, вакцинация в замке Дракулы и другие новости дня

Валерия Корниенко
Сегодня в 18:34

Министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского, пропавшего на охоте, нашли живым. Он самостоятельно дошел до деревни.

В России за сутки выявили 8465 случаев коронавируса. Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 увеличилось до 4 888 727.

Известный архитектор Хельмут Ян погиб в ДТП в пригороде Чикаго. Его сбили два автомобиля, когда он ехал на велосипеде и по какой‑то причине не остановился у знака «Стоп» на перекрестке.

В Рязани кто‑то выпустил на улицу из приюта сотни собак, как минимум три особи погибли. В Свердловской области неизвестные подожгли приют для животных — умерли десятки собак.

В Москве с 10 мая начали отключать отопление. Сперва его не станет на промышленных и административных объектах, затем — в домах, школах, детских садах и больницах.

SpaceX отправит к Луне спутник Doge-1, названный в честь мемного пса шиба-ину. Миссия будет оплачена в криптовалюте Dogecoin.

В США вышла версия Clubhouse для Android. Пользователи из других стран могут пройти предварительную регистрацию в Google Play — они получат уведомление, когда соцсеть доберется до их региона.

В Румынии открыли прививочный пункт в замке Дракулы. Благодаря этой идее власти рассчитывают привлечь как можно больше граждан к вакцинации от COVID-19.

В Лондоне четырехметровый детеныш кита застрял в одном из шлюзов Темзы. Операция по его спасению заняла около пяти часов.

Вышел дебютный трейлер второй части «Венома». В сиквеле журналисту Эдди Броку придется столкнуться с новым антагонистом — Карнажем, которого играет харизматичный Вуди Харрельсон.

«Мальбэк» и Сюзанна выпустили прощальный клип «Тайна». В нем они танцуют вокруг костра и устраивают обряды со свечами.

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