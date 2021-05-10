«Да здравствует хаос»: вышел дебютный трейлер нового «Венома»

На ютьюб-канале кинокомпании Sony вышел первый трейлер фильма «Веном: Да будет Карнаж». В нем впервые показали главного антагониста картины — Карнажа, роль которого исполнил Вуди Харрельсон.

Со злодеем придется иметь дело журналисту Эдди Броку (его играет Том Харди), который стал носителем симбиота. В картину вернется Мишель Уильямс в образе возлюбленной главного героя.