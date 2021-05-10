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«Да здравствует хаос»: вышел дебютный трейлер нового «Венома»

Семён Гудошников
Сегодня в 17:26

На ютьюб-канале кинокомпании Sony вышел первый трейлер фильма «Веном: Да будет Карнаж». В нем впервые показали главного антагониста картины — Карнажа, роль которого исполнил Вуди Харрельсон.

Со злодеем придется иметь дело журналисту Эдди Броку (его играет Том Харди), который стал носителем симбиота. В картину вернется Мишель Уильямс в образе возлюбленной главного героя.

Англоязычный трейлер
Дубляж

Режиссером сиквела «Венома» выступил Энди Серкис («Дыши ради нас», «Маугли»). Изначально фильм должен был выйти в октябре 2020 года, но затем премьеру дважды перенесли из‑за пандемии. В российских кинотеатрах супергеройскую ленту начнут показывать 16 сентября.

Первая часть «Венома» вышла в прокат в 2018 году и собрала 850 млн долларов при бюджете в 100 млн. В России фильм стал самым кассовым по итогам года, обойдя «Мстители: Война бесконечности».

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