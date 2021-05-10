Власти Румынии открыли пункт вакцинации от коронавируса в замке Дракулы

В Румынии открыли центр вакцинации от коронавируса в замке Бран, более известном как замок Дракулы. Благодаря этой инициативе власти рассчитывают привлечь как можно больше граждан к вакцинации, сообщает «Би-би-си».

Сделать прививку в замке можно без предварительной записи. Всем вакцинированным выдадут специальный сертификат, а также бесплатный билет на выставку со средневековыми орудиями пыток.

Посетители смогут привиться вакциной от Pfizer и BioNTech. Акция будет действовать до конца мая.