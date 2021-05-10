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Власти Румынии открыли пункт вакцинации от коронавируса в замке Дракулы

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:59

В Румынии открыли центр вакцинации от коронавируса в замке Бран, более известном как замок Дракулы. Благодаря этой инициативе власти рассчитывают привлечь как можно больше граждан к вакцинации, сообщает «Би-би-си».

Сделать прививку в замке можно без предварительной записи. Всем вакцинированным выдадут специальный сертификат, а также бесплатный билет на выставку со средневековыми орудиями пыток.

Посетители смогут привиться вакциной от Pfizer и BioNTech. Акция будет действовать до конца мая.

Правительство Румынии также надеется, что идея с замком Дракулы привлечет туристов в Карпаты. Во время пандемии посетители совсем перестали посещать это место.

Согласно официальным данным на 9 мая, в Румынии вакцинировали 3,6 млн человек. Для этого, кроме вакцины Pfizer, используются препараты компаний Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. К сентябрю власти намерены привить 10 млн граждан.

С начала пандемии, по данным Университета Джонса Хопкинса, в стране выявили около 1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 28,9 тыс. человек.

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