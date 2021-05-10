Языческие обряды и танцы вокруг костра в прощальном клипе «Мальбэка» и Сюзанны «Тайна»

Группа «Мальбэк» и певица Сюзанна выпустили клип на песню «Тайна», вошедшую в их последний совместный альбом «Думаешь, это конец?». Посмотреть его можно на ютьюбе.

«Финальный аккорд нашего аудиовизуального творчества», — написала Сюзанна у себя в инстаграме.

Черно-белый ролик пронизан мистической атмосферой. В нем есть языческие обряды со свечами, танцы в масках вокруг костра и ритуалы в лодке на озере.