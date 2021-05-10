Языческие обряды и танцы вокруг костра в прощальном клипе «Мальбэка» и Сюзанны «Тайна»

Группа «Мальбэк» и певица Сюзанна выпустили клип на песню «Тайна», вошедшую в их последний совместный альбом «Думаешь, это конец?». Посмотреть его можно на ютьюбе.
«Финальный аккорд нашего аудиовизуального творчества», — написала Сюзанна у себя в инстаграме.
Черно-белый ролик пронизан мистической атмосферой. В нем есть языческие обряды со свечами, танцы в масках вокруг костра и ритуалы в лодке на озере.
Режиссером видео выступила Полина Трофимова.
Пластинка «Думаешь, это конец?» вышла в мае прошлого года. Музыканты говорят, что, возможно, это их последний совместный релиз.
Творческий тандем группы «Мальбэк» и Сюзанны просуществовал с 2017 года. За это время артисты выпустили пять совместных релизов.