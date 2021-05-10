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В Лондоне спасли детеныша кита, застрявшего в шлюзе Темзы

Валерия Корниенко
Сегодня в 14:20

Детеныш кита заплыл в воды Темзы на юго-западе Лондона и застрял в шлюзе реки. Операция по его спасению продолжалась около пяти часов и завершилась после полуночи 10 мая, сообщает Би-би-си.

Представитель лондонского порта сообщил, что кит длиной три-четыре метра выбросился на берег в Ричмонде около 19.00 по местному времени. Спасатели прибыли на место примерно в 21.00, до этого шлюз пытались заполнить водой, чтобы животное смогло выбраться.

За операцией наблюдали десятки очевидцев, многие из них снимали происходящее на видео. В одном из роликов видно, как сотрудник порта поливает животное из шланга.

В спасении кита принимали участие представители Королевской национальной организации, пожарные команды и сотрудники службы спасения морских обитателей.

После многочасовой операции животное перевезли в безопасное место, где его осмотрели ветеринары. Сейчас специалисты оценивают состояние кита и решают, можно ли его выпустить обратно в море.

«Мы не могли поверить своим глазам, когда впервые увидели беднягу, не каждый день в Ричмонде происходит что‑то подобное», — сказал местный житель Джейк Манкето.

Спасенный кит относится к виду малый полосатик (кит Минке). Это самый маленький из крупных китов, взрослые особи вырастают примерно до 10 метров. Обычно его можно встретить в северной части Атлантического и Тихого океанов.

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