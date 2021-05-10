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В Рязани неизвестные выпустили на улицу из приюта сотни собак. Как минимум трое животных погибли

Семён Гудошников
Сегодня в 13:59

В ночь на 9 мая в Рязани неизвестные срезали замок на воротах приюта и выпустили на улицу около 500 собак. Предварительно они испортили камеры видеонаблюдения, пишет «7×7» со ссылкой на своего корреспондента.

Как минимум три собаки погибли — двух загрызли агрессивные сородичи, одна попала под колеса автомобиля. Но общее число жертв остается неизвестным.

Освобожденные животные разбежались по району Южный Промузел. Местные жители, увидев огромное количество беспризорных собак, вызвали МЧС и полицию.

Сотрудникам удалось вернуть питомцев на территорию приюта к 11.00. Они обещают в скором времени успокоить животных и привести в порядок вольеры.

Инцидент произошел в центре временного содержания бездомных собак «Передержка на Центролите». Большинство особей живут там несколько лет — они не знакомы с улицей, а некоторые ведут себя агрессивно.

Работница приюта Наталья Дегтяренко считает, что взломать замок не мог случайный человек. По ее мнению, злоумышленником был бывший сотрудник приюта, который знает его территорию и не боится собак. Дегтяренко предполагает, что взлом был совершен намеренно накануне Дня Победы, чтобы показать, что рязанские службы плохо следят за собаками.

Представители «Передержки на Центролите» подали заявление в полицию. По факту проникновения на территорию приюта будет проведена проверка.

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