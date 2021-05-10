Немецко-американский архитектор Хельмут Ян погиб в результате ДТП в западном пригороде Чикаго (штат Иллинойс), сообщает ABC. Ему был 81 год.
Согласно заявлению начальника полиции населенного пункта Кэмптон-Хиллз Стивена Миллера, авария случилась днем 8 мая. Ян ехал на велосипеде и не остановившись у знака «стоп» на перекрестке был сбит двумя автомобилями, которые двигались в разных направлениях.
Смерть архитектора констатировали на месте ДТП. Водитель одного из автомобилей был госпитализирован с травмами, не представляющими угрозы для жизни.
Хельмут Ян был автором многих архитектурных проектов. Среди них — Центр Джеймса Томпсона в Чикаго, Sony Center в Берлине, аэропорт Суварнабхуми в Бангкоке, небоскребы в Франкфурте-на-Майне и Бонне, Библиотека Джо и Рика Мансуэто Чикагского университета и другие.
Стиль Яна сложился под влиянием известного немецкого архитектора-модерниста Людвига Миса ван дер Роэ и советских конструктивистов.