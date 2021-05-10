Немецко-американский архитектор Хельмут Ян погиб в результате ДТП в западном пригороде Чикаго (штат Иллинойс), сообщает ABC. Ему был 81 год.

Согласно заявлению начальника полиции населенного пункта Кэмптон-Хиллз Стивена Миллера, авария случилась днем 8 мая. Ян ехал на велосипеде и не остановившись у знака «стоп» на перекрестке был сбит двумя автомобилями, которые двигались в разных направлениях.

Смерть архитектора констатировали на месте ДТП. Водитель одного из автомобилей был госпитализирован с травмами, не представляющими угрозы для жизни.