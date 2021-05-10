В Москве заработал сервис аренды вещей по подписке

Проект по вывозу ненужных вещей Svalka запустил в тестовом режиме сервис аренды вещей по подписке. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.

Теперь одежду из секонд-стора в Берсеневском переулке можно взять в аренду за 3 тыс. рублей в месяц. За эти деньги можно выбрать любые понравившиеся вещи и менять их хоть каждый день. Вся одежда проходит эко-обработку.