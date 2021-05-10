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Пропавшего главу омского Минздрава нашли живым. Он сам вышел в деревню

Семён Гудошников
Сегодня в 11:52

Министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского, пропавшего на охоте, нашли живым. Он сам вышел в деревню, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский вышел к людям в районе села Баслы. Находится в нормальном состоянии. Сейчас проходит обследование в больнице Большеуковского района», — отметили в областной администрации.

Жена Мураховского сказала «Дождю», что поговорила с супругом по телефону. По словам женщины, он пока «не понимает масштабов поиска».

7 мая Мураховский уехал на охоту в Большеуковский район и вскоре перестал выходить на связь. Сначала его близкие занимались поисками самостоятельно, однако на следующие сутки обратились в полицию

Квадроцикл чиновника нашли в одном из болот Большеуковского района. В поисково-спасательных работах были задействованы полицейские, сотрудники Росгвардии и МЧС, а также охотинспекторы и местные жители.

До назначения министром здравоохранения в ноябре 2020 года Мураховский возглавлял Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи № 1, куда в прошлом августе доставили Алексея Навального.

Тогда Мураховский утверждал, что у оппозиционера нет следов отравления, а его состояние вызвано нарушением обмена веществ. Кроме того, Мураховский некоторое время не давал разрешения на перевозку Навального в Германию, заявляя, что он нетранспортабелен.

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