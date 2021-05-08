«Пол был не просто предпринимателем, он был новатором. <…> Смелые эксперименты Пола в области дизайна, дистрибуции и маркетинга — наряду с умением работать с цифрами и повышать эффективность — превратили семейный обувной бизнес во всемирно признанный бренд», — сказано в заявлении.

В возрасте 90 лет умер сооснователь компании Vans Пол Ван Дорен. Об этом говорится в инстаграме производителя кроссовок и спортивной одежды. Причины смерти не уточняются.

Бросивший школу Пол Ван Дорен основал компанию The Van Doren Rubber Company в 1966 году вместе со своим братом Джимом Ван Дореном и двумя партнерами — Гордоном Ли и Сержом Делия.

Фирма начала продавать в своих магазинах в Калифорнии слипоны — обувь без шнуровки с легким парусиновым верхом и толстой резиновой подошвой. Такое сочетание верха и низа стало отличительной чертой кроссовок Vans.

Свое современное название компания получила в 70-х, а в 1979-м выпустила знаменитую линейку Vans Slip-On. Ее успех привел к тому, что обувь Vans стала продаваться не только в собственных магазинах, но и в торговых центрах по всей территории США.

В середине 1980-х компания столкнулась с банкротством из‑за высоких затрат на оплату труда, открытие новых магазинов и разработку новых моделей, но вскоре рассчиталась с долгом в 12 млн долларов и вернулась на рынок.

В 1988 году Пол Ван Дорен продал бизнес инвестиционной фирме McCown De Leeuw & Co. Paul за 74,4 млн долларов. В 2004 году Vans приобрела за 396 млн долларов компания VF Corporation, в структуре которой бренд находится до сих пор.

Сейчас по всему миру насчитывается более 300 магазинов Vans. Около двух недель назад Ван Дорен опубликовал автобиографию «Подлинность: мемуары основателя Vans», в которой рассказал о своей жизни и истории компании.