Причины массовой гибели нерп на Каспии, посмертный релиз MF Doom и другие новости дня

Вероятной причиной гибели более 170 краснокнижных нерп на побережье Каспийского моря стало браконьерство. Глава Минприроды Александр Козлов взял ситуацию на личный контроль.

Муж екатеринбургской инстаграм-блогерки Кристины Журавлевой признался в ее убийстве. Тело девушки не могли опознать более двух недель, поскольку родственники и друзья погибшей не сообщали о ее пропаже.

Художница и ЛГБТК-активистка Юлия Цветкова прекратила голодовку. Она сделала это по просьбе мамы, врачей и адвокатов.

В Москве задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину. Активистка связывает это со съемками кино, которые должны были пройти сегодня.

Улететь «Победой» на Кипр можно будет не только из Москвы, не еще из Екатеринбурга, Перми и Казани. Рейсы стартуют с середины июня, стоимость билетов — 9955 рублей.

Суд обязал Google восстановить до 20 мая ютьюб-канал «Царьграда». Если этого не произойдет, с компании начнут взимать неустойку, размер которой может превысить 94 трлн рублей.

Владивосток ко Дню Победы украсили праздничными флагами, напоминающими знамена ВМС Японии. Администрация города обвинила во всем подрядчика и пообещала заменить украшения.

Концентрация углекислого газа в атмосфере достигла максимума за 3 млн лет. Текущих обязательств по сокращению выбросов недостаточно, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

Twitter забанил аккаунты для репостов заявлений с нового сайта Трампа. В соцсети пообещали и дальше удалять контент, связанный с заблокированной учетной записью.

В России зарегистрировали 8386 новых случаев COVID-19. За сутки умерли 376 пациентов, вылечились — 8022.

Как всегда по пятницам, много свежих релизов. Новые альбомы вышли у датских панков Iceage, супергруппы Czarface (совместно с умершим MF Doom) и британских постпанк-рокеров Squid (для них это дебютный студийник).

Моргенштерн разрекламировал War Thunder в боевом клипе «Дуло», а легендарные Coldplay станцевали с инопланетянами под трек «Higher Power», а затем отправили ролик прямиком на МКС.

Уже на следующей неделе вновь заработает летний кинотеатр музея «Гараж». В программе открытия — российские премьеры фестивальных новинок и отреставрированные ленты Вонга Карвая. Подробности — здесь.