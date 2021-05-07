Датские панки Iceage переосмысляют свое звучание на пятом студийном альбоме «Seek Shelter»

Датская панк-группа Iceage выпустила пятый студийный альбом «Seek Shelter». На нем музыканты, по замечанию NME, вновь переосмыслили свое звучание, отойдя от тяжелого психоделического рока прошлой пластинки к катарсическим балладам и стадионным рок-гимнам.

Критики встретили релиз положительно (на Metacritic у него 86 баллов из 100). Послушать «Seek Shelter» можно на Apple Music, «Яндекс.Музыке» и Spotify.