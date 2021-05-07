Google могут оштрафовать на 94 трлн рублей, если компания не восстановит аккаунт телеканала «Царьград» на ютьюбе. Об этом сообщает Forbes.

Согласно решению Арбитражного суда Москвы, Google должен разблокировать аккаунт до 20 мая или подать в этот срок апелляцию. Если компания не выполнит требование, с нее начнут взимать прогрессивную судебную неустойку в пользу канала. Сначала она составит 100 тыс. рублей за весь срок неисполнения решения суда. При этом каждую неделю сумма будет удваиваться.

По подсчетам юридической фирмы Baker & McKenzie, которая представляла Google в суде, через семь месяцев размер неустойки достигнет 94 трлн рублей и почти сравняется с капитализацией Alphabet — материнской компании Googlе.

В то же время если Google восстановит аккаунт российского телеканала, то нарушит санкционные ограничения в американской юрисдикции.

Ютьюб-канал «Царьграда» заблокировали в июле 2020 года. В качестве причины блокировки было названо «нарушение экспортного законодательства». По данным Google, владелец канала Константин Малофеев находится в санкционных списках США. Он входит в аналогичные списки также в Евросоюзе и Канаде с 2014 года.