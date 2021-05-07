«Победа» запустит рейсы на Кипр из Екатеринбурга, Перми и Казани

Лоукостер «Победа» открыл продажу билетов на рейсы в Ларнаку (Кипр) из Екатеринбурга, Перми и Казани. Об этом говорится на сайте компании.

Первый полет из Перми намечен на 14 июня, из Екатеринбурга — на 15 июня, из Казани — на 16 число. Рейсы будут выполняться по одному разу в неделю на каждом направлении. Сейчас билеты на них стоят 9955 рублей.

Лоукостер уже летает в Ларнаку из Москвы, но рейсы их этих трех городов будут запущены компанией впервые.

Кипр включает Россию в красную зону стран, по прилете из которых нужны два теста на коронавирус. По данным ТАСС, стоимость такого теста в аэропорту Ларнаки составляет 30 евро. С 10 мая на остров без теста могут прилететь все, кто привит «Спутником V».