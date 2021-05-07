Ученые назвали браконьерство причиной гибели сотен краснокнижных нерп в Дагестане

Наиболее вероятной причиной гибели более 170 краснокнижных нерп на побережье Каспийского моря стало браконьерство. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии России.

По предположению ведомства, морские млекопитающие попали в рыболовные сети, после чего с большей части из них сняли шкуры и сбросили в море.

В одном из постов в инстаграме Каспийского природоохранного центра указано, что большая группа ученых из Москвы совместно с Минприроды Дагестана исследовала берег Каспийского моря. Они взяли образцы тканей мертвых животных, чтобы определить структуру популяции и возраст погибших.

«Это молодые животные, им по 1–2 года. Ситуация на Каспии остается тревожной», — заявил директор Института экологии и устойчивого развития Алимурад Гаджиев.

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов назвал ситуацию «вопиющей» и взял ее на личный контроль. По его словам, под угрозу поставлена популяция редких животных, потому что «кто‑то кильку ловит на пути их миграции, а потом пытается скрыть следы браконьерством».

В сообщении министерства отмечается, что записи, фотографии, GPS-координаты каждой из 170 найденных особей отправлены в природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор.

6 мая ученые из Москвы и Дагестана нашли на побережье Каспийского моря более 150 мертвых краснокнижных нерп, с части из которых были сорваны шкуры. Специалисты предположили, что причинами гибели млекопитающих могут быть как загрязнение моря опасными отходами, так и деятельность рыболовецких судов.