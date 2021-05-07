Муж екатеринбургской инстаграм-блогерки Кристины Журавлевой признался в ее убийстве

Дмитрий Журавлев написал явку с повинной и признался, что убил свою супругу — инстаграм-блогерку Кристину Журавлеву. Об этом пишут Znak.com и E1.ru со ссылкой на источники в силовых структурах Екатеринбурга.

По словам собеседников изданий, мужчину толкнули на преступление скандалы в семье и претензии, которые, как утверждает Журавлев, к нему выдвигала жена.

Дмитрий и Кристина поженились в 2015 году. В последние три года они жили в небольшом коттедже, который построили в одном из екатеринбургских пригородов.

Кристине Журавлевой было 28 лет. Она вела блог в инстаграме, на который подписаны 58,8 тыс. человек. Девушка рассказывала о своей жизни, давала советы о том, как правильно питаться, как стильно одеться, как ухаживать за внешностью и более осознанно подходить к потреблению.

На многих фотографиях и видео в блоге она появлялась со своим супругом.