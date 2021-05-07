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Муж екатеринбургской инстаграм-блогерки Кристины Журавлевой признался в ее убийстве

Семён Гудошников
Сегодня в 16:07

Дмитрий Журавлев написал явку с повинной и признался, что убил свою супругу — инстаграм-блогерку Кристину Журавлеву. Об этом пишут Znak.com и E1.ru со ссылкой на источники в силовых структурах Екатеринбурга.

По словам собеседников изданий, мужчину толкнули на преступление скандалы в семье и претензии, которые, как утверждает Журавлев, к нему выдвигала жена.

Дмитрий и Кристина поженились в 2015 году. В последние три года они жили в небольшом коттедже, который построили в одном из екатеринбургских пригородов.

Кристине Журавлевой было 28 лет. Она вела блог в инстаграме, на который подписаны 58,8 тыс. человек. Девушка рассказывала о своей жизни, давала советы о том, как правильно питаться, как стильно одеться, как ухаживать за внешностью и более осознанно подходить к потреблению.

На многих фотографиях и видео в блоге она появлялась со своим супругом.

Кристина Журавлева пропала в начале апреля — последний пост в ее инстаграме был сделан 3 апреля, но родственники и друзья девушки не обращались в полицию и поисковые отряды. Пара жила замкнуто и почти не общалась с другими людьми.

Через несколько дней приятели блогерки дозвонились до мужа, чтобы узнать причины пропажи Журавлевой из соцсетей. Тот сказал, что жена ушла от него и не хочет, чтобы ее искали.

Тело девушки обнаружил 16 апреля под Екатеринбургом водитель легкового автомобиля. Опознание заняло почти две недели, поскольку схожих по приметам людей в розыске не значилось.

Личность убитой была установлена 30 апреля, когда сам Журавлев явился в полицию, чтобы сообщить о пропаже супруги. Мужчина сразу же стал основным подозреваемым по делу, его арестовали, предъявив обвинения в убийстве.

По данным следствия, муж задушил Журавлеву руками, отчего она скончалась на месте. Через несколько дней, 9 апреля, он вывез ее тело в лес. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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