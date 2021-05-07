Казахстанский фрешмен Qurt и Скриптонит выпустили совместный трек «Сумка»

Казахстанские рэперы Qurt и Скриптонит выпустили совместный сингл «Сумка». Послушать его можно в Apple Music, Spotify, «Яндекс.Музыке», «ВКонтакте» и на ютьюбе.

Qurt присоединился к объединению Musica36 Скриптонита в этом году. На прошлой неделе у него вышел мини-альбом «Hybrid», записанный вместе с коллегой по лейблу Truwer.