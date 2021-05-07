перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Датские панки Iceage переосмысляют свое звучание на пятом студийном альбоме «Seek Shelter» 17:55
Google могут оштрафовать на 94 трлн рублей. Причина — блокировка ютьюб-канала «Царьград»
Google могут оштрафовать на 94 трлн рублей. Причина — блокировка ютьюб-канала «Царьград» 17:27
Ученые назвали браконьерство причиной гибели сотен краснокнижных нерп в Дагестане 16:57
«Победа» запустит рейсы на Кипр из Екатеринбурга, Перми и Казани 16:55
Муж екатеринбургской инстаграм-блогерки Кристины Журавлевой признался в ее убийстве 16:07
Казахстанский фрешмен Qurt и Скриптонит выпустили совместный трек «Сумка» 15:59
Владивосток к 9 Мая украсили флагами, похожими на знамена ВМС Японии. Власти пообещали заменить их 15:16
«Яндекс.Музыка» Вышел совместный альбом супергруппы Czarface и MF Doom. Это первый посмертный релиз рэпера
Вышел совместный альбом супергруппы Czarface и MF Doom. Это первый посмертный релиз рэпера 15:01
Генсек ООН: концентрация углекислого газа в атмосфере достигла рекордного уровня за 3 млн лет 14:00
Художница Юлия Цветкова прекратила голодовку Обновлено в 13:01
Моргенштерн попадает на войну в клипе «Дуло» 12:45
Новинки фестивалей и отреставрированная классика: кинотеатр Garage Screen открывает летний сезон 12:44
Visuals/Unsplash В России за сутки выявили 8386 случаев коронавируса
В России за сутки выявили 8386 случаев коронавируса 11:40
Twitter заблокировал аккаунты для репостов заявлений с нового сайта Трампа 11:18
Группа Squid выпустила дебютный альбом «Bright Green Field» 10:30
В Москве полиция задержала участницу Pussy Riot Веронику Никульшину 9:49
Голограммы танцующих инопланетян в новом клипе Coldplay «Higher Power» 8:58
Президент Сербии пообещал заплатить всем, кто сделает прививку от коронавируса в мае Вчера в 20:53
Noize MC/YouTube Noize MC выпустил клип к песне «Век-волкодав» на стихотворение Осипа Мандельштама
Noize MC выпустил клип к песне «Век-волкодав» на стихотворение Осипа Мандельштама Вчера в 19:57
YouTube начал помечать ссылки на «Умное голосование» как «спам, обман и мошенничество» Вчера в 19:10
Отключить рекламу

Казахстанский фрешмен Qurt и Скриптонит выпустили совместный трек «Сумка»

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:59

Казахстанские рэперы Qurt и Скриптонит выпустили совместный сингл «Сумка». Послушать его можно в Apple Music, Spotify, «Яндекс.Музыке», «ВКонтакте» и на ютьюбе.

Qurt присоединился к объединению Musica36 Скриптонита в этом году. На прошлой неделе у него вышел мини-альбом «Hybrid», записанный вместе с коллегой по лейблу Truwer.

Скриптонит у себя в инстаграме прокомментировал релиз фразой: «Делай грязь, брат».

В марте Скриптонит выпустил альбом «Свистки и бумажки» — изначально он был эксклюзивом сервиса Apple Music, а в конце апреля стал доступен на всех стриминг-сервисах.

События недели на afisha.ru
боевик
Гнев человеческий
Воссоединение Гая Ричи и Джейсона Стэтема в триллере про инкассаторов
комедия
Прабабушка легкого поведения. Начало
Приключения Вовы Рубинштейна в образе валютной проститутки
приключение
Властелин Колец: Возвращение короля
Заключительная часть трилогии по роману Джона Толкиена
поп
Майкл Киванука
Главный реставратор староверского соула
биография
Девятаев
Павел Прилучный бежит из фашистского концлагеря на бомбардировщике
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить