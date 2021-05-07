Владивосток к 9 Мая украсили флагами, похожими на знамена ВМС Японии. Власти пообещали заменить их

Центр Владивостока ко Дню Победы украсили праздничными флагами, которые, по мнению пользователей соцсетей, похожи на знамена ВМС Японии — противника СССР во Второй мировой войне. Об этом сообщает PrimaMedia.

На вывешенных флагах изображен орден Отечественной войны на фоне красно-белых лучей. На знаменах ВМС Японии есть похожие лучи — только они расходятся из красного круга.