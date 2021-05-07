Владивосток к 9 Мая украсили флагами, похожими на знамена ВМС Японии. Власти пообещали заменить их

Центр Владивостока ко Дню Победы украсили праздничными флагами, которые, по мнению пользователей соцсетей, похожи на знамена ВМС Японии — противника СССР во Второй мировой войне. Об этом сообщает PrimaMedia.
На вывешенных флагах изображен орден Отечественной войны на фоне красно-белых лучей. На знаменах ВМС Японии есть похожие лучи — только они расходятся из красного круга.
В администрации города пообещали заменить флаги и уже убрали украшения с центральной площади. Там отметили, что во всем виноват подрядчик, который «неверно истолковал условия, указанные в каталоге оформления улиц, рекомендованного к использованию в работе оргкомитетом „Победа“».
Местное издание VL.ru отмечает, что компания, которая занималась украшением города, изготовила конструкции из ткани, а не из стеклопластика, как это было указано в условиях контракта. Помимо этого, красные полоски должны были выглядеть как натянутые на металлический каркас ленты, а между ними вместо белых полос должно было остаться пустое пространство.