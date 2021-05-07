Генсек ООН: концентрация углекислого газа в атмосфере достигла рекордного уровня за 3 млн лет

Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли поднялась на 148% относительно доиндустриального уровня. Это максимальное значение за 3 млн лет, когда температура планеты была выше на 3 градуса, а уровень моря превышал сегодняшний примерно на 15 метров. С таким заявлением на международной конференции «Петерсбергский климатический диалог» выступил генеральный секретарь ООН Антонью Гутерриш.

По его словам, прошлый год стал еще одним беспрецедентным периодом экстремальных погодных и климатических катаклизмов, а текущих обязательств по сокращению выбросов парниковых газов недостаточно, чтобы предотвратить экологическую катастрофу.

«В соответствии с нынешними обязательствами мы по-прежнему движемся к катастрофическому повышению температуры на 2,4 градуса к концу столетия. Мы стоим на краю пропасти», — заявил он.

Предотвратить наихудшие последствия, по мнению Гутерриша, поможет совместная работа стран и использование выхода из пандемии для перехода на более чистый и зеленый путь развития.

Согласно прошлогоднему исследованию Oxfam и Стокгольмского института окружающей среды, выбросы углекислого газа за 25 лет выросли на 60%. При этом 1% богатейших людей ответственен за вдвое больший объем выбросов CO2, чем тот, что приходится на 50% самых бедных.