Новинки фестивалей и отреставрированная классика: кинотеатр Garage Screen открывает летний сезон

13 мая на площади Искусств в Парке Горького вновь заработает летний кинотеатр музея «Гараж». Его представители поделились с «Афишей Daily» программой нового сезона.

Первой покажут эксцентричную драму молодых швейцарских режиссеров Рамона и Сильвана Цюрхеров «Девушка и паук». Также в программе открытия — минималистская комедия абсурда «Социальная гигиена» канадца Дени Коте и остроумный докуфикшен «Планета» современной художницы Амалии Ульман.

Российские премьеры этих картин пройдут в рамках рубрики «Один раз увидеть», посвященной новым фестивальным фильмам, которые не выйдут в российский прокат.

Еще одним событием начала сезона станет программа «Настроение — Вонг Карвай». С 16 мая по 23 июня в Garage Screen можно будет увидеть восемь отреставрированных картин гонконгского режиссера.

Среди них российские премьеры фильмов «Пока не высохнут слезы», «Дикие дни», «Падшие ангелы», «Счастливы вместе», «2046», режиссерской версии ленты «Рука», картин «Любовное настроение» и «Чунгкингский экспресс».

В новом сезоне продолжатся показы фильмов с 35-мм и 16-мм пленки в рамках рубрики «Серебряные копии» (серебро — один из основных элементов, входящих в состав пленки), а также совместные проекты с Beat Film Festival и фестивалем экспериментальной музыки Fields.

Все фильмы покажут на языке оригинала с русскими субтитрами. Летний сезон Garage Screen продлится до конца сентября. Посмотреть расписание сеансов и купить билеты можно на сайте музея «Гараж».