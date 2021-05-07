перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Художница Юлия Цветкова прекратила голодовку Обновлено в 13:01
Моргенштерн попадает на войну в клипе «Дуло» 12:45
Новинки фестивалей и отреставрированная классика: кинотеатр Garage Screen открывает летний сезон 12:44
Visuals/Unsplash В России за сутки выявили 8386 случаев коронавируса
В России за сутки выявили 8386 случаев коронавируса 11:40
Twitter заблокировал аккаунты для репостов заявлений с нового сайта Трампа 11:18
Группа Squid выпустила дебютный альбом «Bright Green Field» 10:30
В Москве полиция задержала участницу Pussy Riot Веронику Никульшину 9:49
Голограммы танцующих инопланетян в новом клипе Coldplay «Higher Power» 8:58
Президент Сербии пообещал заплатить всем, кто сделает прививку от коронавируса в мае Вчера в 20:53
Noize MC/YouTube Noize MC выпустил клип к песне «Век-волкодав» на стихотворение Осипа Мандельштама
Noize MC выпустил клип к песне «Век-волкодав» на стихотворение Осипа Мандельштама Вчера в 19:57
YouTube начал помечать ссылки на «Умное голосование» как «спам, обман и мошенничество» Вчера в 19:10
Ненашев раскритиковал Собчак, россияне пишут Уиллу Смиту рецепты и другие новости дня Вчера в 18:49 Дайджест
«Люди потеряли последнюю надежду»: вышел финальный трейлер «Тихого места-2» Вчера в 17:46
«Картошечка, сало, грибочки»: подписчики Гарика Харламова делятся русскими рецептами с Уиллом Смитом Вчера в 17:03
Netflix выпустил новый трейлер четвертого сезона «Очень странных дел» Вчера в 16:40
«Шейм он ю, Ксения»: дизайнер Антон Ненашев раскритиковал интервью Собчак с Диной Саевой Вчера в 16:38
Zdeněk Macháček/Unsplash Экоактивисты обвинили принца Лихтенштейна в убийстве самого большого медведя всего Евросоюза
Экоактивисты обвинили принца Лихтенштейна в убийстве самого большого медведя всего Евросоюза Вчера в 15:53
Хаски следит за нами в интернете — в саундтреке к сериалу про вебкам «Happy End» Вчера в 14:36
Звезда «Довода» Джон Дэвид Вашингтон снимется в фантастическом фильме от создателя «Годзиллы» Вчера в 14:23
Открылся прием заявок на 4-й фестиваль уличного искусства «Морфология улиц» в Тюмени Вчера в 13:51
Отключить рекламу

В России за сутки выявили 8386 случаев коронавируса

Валерия Корниенко
Сегодня в 11:40

В России за последние сутки выявили 8386 случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 747 заражений превышает вчерашний показатель.

Больше всего новых случаев в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Воронежской, Саратовской и Иркутской областях, а также в Красноярском крае, Нижегородской области и Республике Саха (Якутия).

Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 863 514. За последние сутки вылечились 8022 человека, за все время — 4 480 360. За сутки умерли 376 человек, за весь период — 112 622.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 156 млн человек, 3,25 млн из них умерли. Россия находится на шестом месте по числу заражений. На первом — США (32,6 млн), на втором — Индия (21,5 млн). За ними идут Бразилия (15 млн), Франция (5,7 млн) и Турция (4,9 млн).

События недели на afisha.ru
боевик
Гнев человеческий
Воссоединение Гая Ричи и Джейсона Стэтема в триллере про инкассаторов
комедия
Прабабушка легкого поведения. Начало
Приключения Вовы Рубинштейна в образе валютной проститутки
приключение
Властелин Колец: Возвращение короля
Заключительная часть трилогии по роману Джона Толкиена
поп
Майкл Киванука
Главный реставратор староверского соула
драма
Танцующая в темноте
Мюзикл Ларса фон Триера
биография
Девятаев
Павел Прилучный бежит из фашистского концлагеря на бомбардировщике
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить