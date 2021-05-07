В России за сутки выявили 8386 случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 8386 случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 747 заражений превышает вчерашний показатель.

Больше всего новых случаев в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Воронежской, Саратовской и Иркутской областях, а также в Красноярском крае, Нижегородской области и Республике Саха (Якутия).